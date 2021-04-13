Россия начала стягивать свои войска к границе с Украиной, что является крупнейшей с 2014 – 2015 годов военно-пропагандистской мобилизацией. Впрочем наша страна рассчитывает на разрешение конфликта именно политико-дипломатическим путем.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. И добавил, что Украина не хочет войны.

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По его словам, Украина за предыдущие дни имела много контактов с немецкими и французскими дипломатами. И нет никаких признаков, что их беспокоит какая-то якобы эскалация с нашей стороны.

"Я хотел бы четко заявить, что Украина не хочет войны. Мы не готовим никакой эскалации, наступления или ограниченных военных операций на месте. Мы рассчитываем на решение конфликта политико-дипломатическим путем", – подчеркнул глава МИД.

Мы никогда не можем предсказать, что Россия имеет в виду, – Кулеба

Дмитрий Кулеба отметил, что истинную цель Кремля сложно предугадать. Этот урок Украина усвоила в 2014 году, когда Россия:

вторглась в нашу страну;

взяла под свой контроль Крым и незаконно его оккупировала;

вторглась на восток Украины.

Никто не мог такого представить. И с тех пор, я считаю, что никто не может исключить ни одного варианта развития событий,

– ответил министр иностранных дел.

Однако он отметил, сейчас есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году. Ведь в заявлениях российских чиновников начали звучать непосредственные угрозы уничтожить Украинское государство.

Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак сказал, что начало войны на Донбассе будет началом конца Украины. В МИД России заявили, что вступление нашей страны в НАТО может иметь разрушительные последствия. К тому же российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказывается с той же риторикой.

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"Когда мы читаем все эти сообщения, понимаем, что российская стратегия может быть далеко идущей, и мы должны подготовиться к полной обороне нашей страны в условиях повышения Россией ставок", – пояснил Дмитрий Кулеба.

Какие доказательства имеет Украина относительно текущей военной мобилизации России

Дипломат рассказал, что Украина имеет конкретные цифры увеличения численности военных, поставка новой военной техники, танков, артиллерии.

Но есть цифра, которая представляется мне особенно важной и демонстрирует повышение ставок Россией эффективнее, чем любые другие. Это количество погибших в бою украинских военных,

– подчеркнул он.

С момента введения режима прекращения огня в июле 2020 года и до декабря 2020 года Украина потеряла убитыми в бою 5 военных. С января по 9 апреля (дата записи интервью – 24 канал) погибло 25 солдат.

"25 по сравнению с 5 являются четким свидетельством эскалации", – подытожил Дмитрий Кулеба.



Россия стягивает войска к границам с Украиной / инфографика 24 канала