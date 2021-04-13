Дмитро Кулеба вірить, що в України є інструменти, аби змусити Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій. Мовиться про Донбас та Крим.

Що заявив Кулеба

Росія накопичує свої війська за 3 напрямками: в Криму, на півночі і на Донбасі. Про це міністр закордонних справ заявив у Брюсселі під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Як далеко Росія може просунутися? Я нічого не виключаю, але я вірю, що в нас є зараз всі інструменти не тільки, щоб запобігти тому, щоб Росія хоч один крок вперед зробила, але також і щоб примусити її вивести війська з окупованих територій,

– сказав міністр.

До речі, раніше Кулеба говорив, що Україні, аби перемогти Росію, потрібна підтримка надійних та перевірених друзів. За його словами, партнером номер 1 в оборонній сфері для Києва є Вашингтон.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ прилетів до Брюсселю, аби обговорити підтримку НАТО територіальної цілісності нашої країни. Зокрема, політики порушать теми загострення на Донбасі та російську агресію.

Коротко про загострення на Сході України



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу