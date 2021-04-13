Україна змусить Росію вивести війська з окупованих територій, – Кулеба
Дмитро Кулеба вірить, що в України є інструменти, аби змусити Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій. Мовиться про Донбас та Крим.
Джерело:МЗС України
Що заявив Кулеба
Росія накопичує свої війська за 3 напрямками: в Криму, на півночі і на Донбасі. Про це міністр закордонних справ заявив у Брюсселі під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
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Як далеко Росія може просунутися? Я нічого не виключаю, але я вірю, що в нас є зараз всі інструменти не тільки, щоб запобігти тому, щоб Росія хоч один крок вперед зробила, але також і щоб примусити її вивести війська з окупованих територій,
– сказав міністр.
До речі, раніше Кулеба говорив, що Україні, аби перемогти Росію, потрібна підтримка надійних та перевірених друзів. За його словами, партнером номер 1 в оборонній сфері для Києва є Вашингтон.
Коротко про загострення на Сході України
- Останнім часом Росія активно стягує свої війська до кордону з Україною. За даними розвідки, вона може спробувати просунутися вглиб нашої держави.
- Журналісти-розслідувачі зафіксували польовий військовий табір Росії біля кордону у Воронезькій області.
- За словами міністр з питань реінтеграції та деокупації тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, є 2 причини ескалації. Серед них намагання Москви відвернути увагу населення від проблем у Росії напередодні виборів до Держдуми.
- Американський лідер Джо Байден заявив, що не залишить Україну в разі ескалації на Донбасі.
- Водночас президент Володимир Зеленський запевнив, що наша країна готова до наступу Росії.
Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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