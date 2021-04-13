Треба демотивувати Москву від подальшої ескалації: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі
Міністр закордонних справ України Микола Кулеба приїхав з робочим візитом у Брюссель. Там він зустрівся з Держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном, а також – з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Єнсом Столтенбергом.
Джерело:твітер Миколи Кулеби
Розмова відбулась на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку Росії. Про це Кулеба заявив у своєму твітері.
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Кулеба зустрівся з Блінкеном і Столтенбергом
За його словами, потрібно чітко пояснити Росії, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою.
Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації,
– зазначив Кулеба.
Він зауважив, що зустрівся з Ентоні Блінкеном, який є його колегою і другом.
Також український міністр мав зустріч з Єнсом Столтенбергом. Він взяв участь у позачерговому засіданні Комісії Україна – НАТО і обговорив, як Альянс і союзники можуть підтримати Україну в нинішніх обставинах.
Що відомо про візит Кулеби у Брюссель
- Україна ініціювала термінові консультації з НАТО. Тому Кулеба здійснив робочий візит до штаб-квартири організації.
- Міністр мав обговорити підтримку НАТО територіальної цілісності України і порушити теми загострення на Донбасі та російську агресію.
- Упродовж 13 – 15 квітня у Брюсселі також буде Блінкен, який має намір поспілкуватися з союзниками Вашингтона по НАТО.
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