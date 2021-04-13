Міністр закордонних справ України Микола Кулеба приїхав з робочим візитом у Брюссель. Там він зустрівся з Держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном, а також – з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Єнсом Столтенбергом.

Розмова відбулась на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку Росії. Про це Кулеба заявив у своєму твітері.

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Кулеба зустрівся з Блінкеном і Столтенбергом

За його словами, потрібно чітко пояснити Росії, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою.

Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації,

– зазначив Кулеба.

Він зауважив, що зустрівся з Ентоні Блінкеном, який є його колегою і другом.

До речі! В українському МЗС зазначили, що ініційоване Україною засідання скликали у межах статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО.

Також український міністр мав зустріч з Єнсом Столтенбергом. Він взяв участь у позачерговому засіданні Комісії Україна – НАТО і обговорив, як Альянс і союзники можуть підтримати Україну в нинішніх обставинах.

Що відомо про візит Кулеби у Брюссель