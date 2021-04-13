Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Брюссель протягом 13 – 15 квітня. Там він має намір поспілкуватися з союзниками Вашингтона по НАТО.

Також Блінкен має намір зустрітися з іншими представниками країн Європи. Серед них і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Ентоні Блінкен їде на переговори до Брюсселя

У повідомленні пресслужби Держдепу США від 12 квітня вказано, що очільник відомства Ентоні Блінкен відвідає Брюссель протягом 13 – 15 квітня.

Там він приєднається до глави Пентагона Ллойда Остіна – "для консультацій з нашими союзниками й партнерами НАТО щодо низки спільних пріоритетів ".

". Також держсекретар матиме окремо двосторонні та багатосторонні зустрічі з колегами з європейських країн – "для обговорення пріоритетів у відносинах і спільних викликів".

Ще 9 квітня видання Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що країни НАТО у Брюсселі головно говоритимуть про зростання загрози через пересування російських військ біля кордонів України.

У Брюсселі Блінкен зустрінеться з Кулебою, який вже там перебуває

Помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер повідомив, що Ентоні Блінкен у Брюсселі планує провести зустріч з главою міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою, як розповіли у "Голосі Америки".

Глава МЗС України, звісно, відвідає штаб-квартиру НАТО. І у держсекретаря, напевно, буде можливість побачитися з ним. Можливо, це станеться пізніше у Брюсселі,

– сказав він під час брифінгу.

Нагадаємо, 13 квітня, у вівторок, в бельгійському Брюсселі відбудеться засідання ради Україна – НАТО. На заході буде й Дмитро Кулеба. Того ж дня він окремо поспілкується з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.