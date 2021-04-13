Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель в течение 13 – 15 апреля. Там он намерен пообщаться с союзниками Вашингтона по НАТО.

Также Блинкен намерен встретиться с другими представителями стран Европы. Среди них и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Энтони Блинкен едет на переговоры в Брюссель

В сообщении пресс-службы Госдепа США от 12 апреля указано, что глава ведомства Энтони Блинкен посетит Брюссель в течение 13 – 15 апреля.

Там он присоединится к главе Пентагона Ллойду Остину – "для консультаций с нашими союзниками и партнерами НАТО по ряду совместных приоритетов ".

Также госсекретарь будет отдельно проводить двусторонние и многосторонние встречи с коллегами из европейских стран – "для обсуждения приоритетов в отношениях и общих вызовов" .

Еще 9 апреля издание Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что страны НАТО в Брюсселе в основном говорить будут о росте угрозы из-за передвижения российских войск у границ Украины.

В Брюсселе Блинкен встретится с Кулебой, который уже там находится

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил, что Энтони Блинкен в Брюсселе планирует провести встречу с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, как рассказали в "Голосе Америки".

Глава МИД Украины, конечно, посетит штаб-квартиру НАТО. И у госсекретаря, наверное, будет возможность увидеться с ним. Возможно, это произойдет позже в Брюсселе,

– сказал он во время брифинга.