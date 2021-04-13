Блинкен летит в Брюссель и встретится там с Кулебой
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель в течение 13 – 15 апреля. Там он намерен пообщаться с союзниками Вашингтона по НАТО.
Источник:пресс-служба Госдепа США
Также Блинкен намерен встретиться с другими представителями стран Европы. Среди них и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
К теме Чтобы победить Россию, достаточно иметь надежных друзей, – Кулеба
Энтони Блинкен едет на переговоры в Брюссель
В сообщении пресс-службы Госдепа США от 12 апреля указано, что глава ведомства Энтони Блинкен посетит Брюссель в течение 13 – 15 апреля.
- Там он присоединится к главе Пентагона Ллойду Остину – "для консультаций с нашими союзниками и партнерами НАТО по ряду совместных приоритетов".
- Также госсекретарь будет отдельно проводить двусторонние и многосторонние встречи с коллегами из европейских стран – "для обсуждения приоритетов в отношениях и общих вызовов".
В Брюсселе Блинкен встретится с Кулебой, который уже там находится
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил, что Энтони Блинкен в Брюсселе планирует провести встречу с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, как рассказали в "Голосе Америки".
Глава МИД Украины, конечно, посетит штаб-квартиру НАТО. И у госсекретаря, наверное, будет возможность увидеться с ним. Возможно, это произойдет позже в Брюсселе,
– сказал он во время брифинга.
Поделиться новостью