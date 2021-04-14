Росія прагне спровокувати НАТО та Україну, стягуючи війcька до українського кордону. У міністерстві оборони Німеччини зазначили, що ані Альянс, ані Київ не хочуть вступати в цю гру.

Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Берлін виступає на підтримку Києва у ситуації, що склалась.

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Росія з усіх сил намагається спровокувати НАТО на дії

У мене таке враження, що російська сторона намагається зробити все, аби викликати реакцію,

– зазначила Крамп-Карренбауер.

На думку політикині, Кремль просто вичікує на якийсь крок НАТО, аби приступити до подальших дій. У Німеччині підтверджують, що напруження на українському кордоні – найбільше з 2014 року – часу старту агресії.

Незважаючи на запевнення Москви, що це лише військові навчання, Крамп-Карренбауер дуже сумнівається, що це так.

#BREAKING Germany accuses Russia of seeking provocation with its troop build-up along the border with Ukraine



"My impression is that the Russian side is trying everything to provoke a reaction," German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer says pic.twitter.com/8AOYMFwRx0 — AFP News Agency (@AFP) April 14, 2021

Меркель уже обговорювала з Путіним ситуацію з Україною

Зазначимо, що про напруження на кордоні з Україною з Володимиром Путіним вже говорила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона закликала зменшити присутність військових Росії на кордоні з Україною. У Кремлі у відповідь зауважили, що це їхні внутрішні справи.

Коротко про загострення на кордоні України



Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу