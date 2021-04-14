Росія прагне спровокувати на дії, – міністр оборони Німеччини про ситуацію на кордоні України
Росія прагне спровокувати НАТО та Україну, стягуючи війcька до українського кордону. У міністерстві оборони Німеччини зазначили, що ані Альянс, ані Київ не хочуть вступати в цю гру.
Джерело:The Economic Times
Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Берлін виступає на підтримку Києва у ситуації, що склалась.
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Росія з усіх сил намагається спровокувати НАТО на дії
У мене таке враження, що російська сторона намагається зробити все, аби викликати реакцію,
– зазначила Крамп-Карренбауер.
На думку політикині, Кремль просто вичікує на якийсь крок НАТО, аби приступити до подальших дій. У Німеччині підтверджують, що напруження на українському кордоні – найбільше з 2014 року – часу старту агресії.
Незважаючи на запевнення Москви, що це лише військові навчання, Крамп-Карренбауер дуже сумнівається, що це так.
Меркель уже обговорювала з Путіним ситуацію з Україною
Зазначимо, що про напруження на кордоні з Україною з Володимиром Путіним вже говорила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона закликала зменшити присутність військових Росії на кордоні з Україною. У Кремлі у відповідь зауважили, що це їхні внутрішні справи.
Коротко про загострення на кордоні України
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності. За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, така реакція Москви на загрози з боку НАТО
- Через напруження Україна ініціювала консультації з НАТО.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
- Цю тему підняв у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним глава Білого дому Джо Байден. Він закликав Кремль зменшити напруження у відносинах з Києвом.
Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу
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