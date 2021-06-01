Военно-морской институт США сообщил, что корабль общей разведки военно-морского флота России "Карелия" заметили у берегов острова Кауаи еще на прошлой неделе.

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Корабль действовал у границ территориальных вод США, что примерно в 24 километрах от острова Кауаи. В то же время международные воды начинаются в 22 километрах от суверенной береговой линии.

По словам капитана Джона Гея, представитель Тихоокеанского флота США сообщил, что ВМС знают о российском судне в международных водах у Гавайев и следят за ним.

Обнаружение судна, по информации местных Honolulu Star-Advertiser, вынудило отложить испытания на ракетном полигоне.

Что известно о ракетном полигоне США