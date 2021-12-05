Російський корабель ледь не сів на мілину за кілометр від пляжу. Його в останній момент повернули на 180 градусів.

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Корабель залишили у порту

Російський корабель відхилився від зазначеного маршруту, а його екіпаж не відповідав на виклики прикордонних служб. Через це до них відправили рятувальників та прикордонників.

Однак після прибуття на борт "Руслани", рятувальники та офіцери побачили там трьох п'яних членів екіпажу, один із яких – капітан корабля. У його крові виявили 2 проміле алкоголю. У двох офіцерів було по 1,5 проміле.

Російський корабель затримали. Зараз "Руслана" перебуває в Ґданському порту. Водночас правоохоронці розпочали розслідування через інцидент. Зокрема щодо причетності до нього міського морського управління.

Ґданська затока – місце інциденту: карта

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