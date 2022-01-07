Это столкновение называют первым между кораблями российского и британского флота со времен Холодной войны. Российская лодка настолько повредила трос британского корабля, что тому пришлось вернуться в порт, чтобы его заменить.
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Могло ли столкновение быть случайным
По информации издания The Sun британское судно искало подводную лодку примерно в 320 километрах к северу от побережья Шотландии, в Северной Атлантике.
Вероятность того, что инцидент был случайным в британских ВМС назвали "миллион к одному". Хотя источник и не исключил такой возможности.
Российская лодка также могла пострадать от столкновения. Речь идет о многоцелевой подводной лодке hunter-killer submarine, которая может нести ядерные боеголовки.
Минобороны Великобритании признало инцидент
Информацию о том, что был "контакт" подводной лодки с фрегатом подтвердили в Министерстве обороны Британии. Столкновения даже показали в документальном фильме Channel 5 Warship: Life at Sea.
Как российская лодка столкнулась с британской: смотрите видео
Также считается, что это первый случай, когда такой инцидент задокументировали и обнародовали. После столкновения слышно, как на борту говорят: "Черт побери, это было", "Б**", "Во что, ***, я только что врезался".
Инцидент России с британским эсминцем "Дефендером"
- В июне 2021 года Россия сообщала, что якобы обстреляла британский эсминец "Дефендер" в Черном море.
- В то же время Великобритания в ответ заявляла: в сторону эсминца не сделали ни одного выстрела.
- Как утверждал военный эксперт Юрий Федоров, фейк создали "генералы из российского министерства обороны или генерального штаба".
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