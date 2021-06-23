По мнению военного эксперта Юрия Федорова, если Россия действительно открыла огонь по курсу британского эсминца, то это грубое нарушение международного права. За него государству придется серьезно расплачиваться.

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Почему информация может быть вымыслом

Однако Федоров предположил, что на самом деле в Черном море ничего серьезного не произошло. Согласно заявлениям России, пограничный корабль охраны открыл предупредительный огонь примерно в 12:06. В то же время по данным британского министерства обороны, их корабль покинул территориальные воды в 11:45.

Эта разница во времени свидетельствует, что никакого обстрела не было.

На мой взгляд, в Черном море произошел некий фейк, который создали генералы из российского министерства обороны или генерального штаба,

– заявил эксперт.

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Что этому предшествовало