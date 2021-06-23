На инцидент отреагировал бывший представитель президента Украины в оккупированном Крыму Борис Бабин.

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Он отметил, что оккупант "впервые с 2018 года проводит с полуострова прямую силовую операцию или заявляет о ее проведении".

По его словам, тем самым враг демонстрирует готовность переступать не только через суверенитет Украины, но и стран НАТО.

Тактическая цель агрессора понятна – напугать, попробовать сорвать учения See Breeze-2021,
– считает Борис Бабин.

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