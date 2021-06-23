На инцидент отреагировал бывший представитель президента Украины в оккупированном Крыму Борис Бабин.
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Он отметил, что оккупант "впервые с 2018 года проводит с полуострова прямую силовую операцию или заявляет о ее проведении".
По его словам, тем самым враг демонстрирует готовность переступать не только через суверенитет Украины, но и стран НАТО.
Тактическая цель агрессора понятна – напугать, попробовать сорвать учения See Breeze-2021,
– считает Борис Бабин.
Инцидент с британским эсминцем: главное
- В Черном море 23 июня прошли совместные учения Украины, США и Великобритании. Силы специальных операций тренировались на британском эсминце "Дефендер".
- Позже Россия начала распространять сообщения о том, что якобы открыла предупредительный огонь по кораблю, потому что он якобы вошел в "русские территориальные воды".
- В министерстве обороны Великобритании опровергли эту информацию. Там заявили, что страна-агрессор не осуществляла обстрелов по курсу судна Королевского флота.
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