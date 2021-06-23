На інцидент відреагував колишній представник президента України в окупованому Криму Борис Бабін.

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Він зазначив, що Росія "вперше з 2018 року проводить з півострова пряму силову операцію або заявляє про її проведення".

За його словами, цим самим ворог демонструє готовність переступати не тільки через суверенітет України, але й держав НАТО.

Тактична мета агресора зрозуміла – налякати, спробувати зірвати навчання See Breeze-2021,

– вважає Борис Бабін.