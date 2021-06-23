Втім реакція з боку Великої Британії може бути жорсткою. Таку думку висловив колишній представник президента України в окупованому Криму Борис Бабін.

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ВМС Британії не будуть прощати такі дії Росії, – Бабін

Він пригадав, що навіть в період Холодної війни судна НАТО й Радянського Союзу жодного разу не застосували бойову зброю. Втім воєнно-морські сили Великої Британії наразі не будуть прощати Росію такі дії.

Звісно, наразі буде дипломатичне реагування Великої Британії. Адже російська влада, імітуючи "рішучість", трохи загралася в цьому інциденті,

– прокоментував дипломат.

Він підкреслив, що росіяни скоїли свої дії саме в водах України, які наразі окуповані ворогом. Втім навіть, якщо б мовилося про російські води, то все одно військові судна третьої країни мають право мирного проходу.

За словами Бабіна, якщо Росія не хотіла бачити цей корабель, можна було б це пояснити іншими засобами, а не бойовою зброю. Мовляв, російські прикордонники мали таку можливість.

"Втім вони стріляли по британцях, прекрасно розуміючи, що ті їм у відповідь вогонь не відкриють. Це класична ілюстрація російської військової поведінки", – підкреслив експредставник президента в Криму.

Він також зауважив, що загроза нападу Росії з моря є одним з найбільш ризикованих напрямів для України. Адже країна-агресор накопичила величезний мілітарний потенціал.

Довідка. У міністерстві оборони Великої Британії заявили 23 червня, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту поблизу тимчасово окупованого Криму.

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