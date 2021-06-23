Впрочем реакция со стороны Великобритании может быть жесткой. Такое мнение высказал бывший представитель президента Украины в оккупированном Крыму Борис Бабин.

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ВМС Британии не будут прощать такие действия России – Бабин

Он вспомнил, что даже в период Холодной войны суда НАТО и Советского Союза ни разу не применили боевое оружие. Впрочем военно-морские силы Великобритании пока не будут прощать Россию такие действия.

Конечно, сейчас будет дипломатическое реагирование Великобритании. Ведь российские власти, имитируя "решительность", немного заигрались в этом инциденте,

– прокомментировал дипломат.

Он подчеркнул, что россияне совершили свои действия именно в водах Украины, которые сейчас оккупированы врагом. Впрочем даже, если бы говорилось о российских водах, то все равно военные суда третьей страны имеют право мирного прохода.

По словам Бабина, если Россия не хотела видеть этот корабль, можно было бы это объяснить другими средствами, а не боевым оружием. Мол, российские пограничники имели такую возможность.

"Впрочем они стреляли по британцам, прекрасно понимая, что те им в ответ огонь не откроют. Это классическая иллюстрация российского военного поведения", – подчеркнул экс-представитель президента в Крыму.

Он также отметил, что угроза нападения России с моря является одним из самых рискованных направлений для Украины. Ведь страна-агрессор накопила огромный военный потенциал.

Справка. В министерстве обороны Великобритании заявили 23 июня, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота вблизи временно оккупированного Крыма.

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