Британська сторона повідомила, що ніякого обстрілу не було. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми У Британії заперечують обстріл есмінця "Дефендер" росіянами біля Криму
Операція Росії
За словами Арестовича, це виглядає, як інформаційно-психологічна операція стратегічного масштабу, яка з російського боку була реалізована на рівні офіційних повідомлень і заяв. Це спрямовано на підрив навчань "Сі Бриз-2021
Росіяни видали артилерійські навчання, які у них там проводилися на певній відстані від маршруту британського есмінця, за нібито обстріл,
– сказав Арестович.
"Обстріл" британського есмінця: що відомо
- У Чорному морі 23 червня проходили спільні навчання України, США та Великої Британії. Тренування відбувались на британському есмінці "Дефендер".
- У Росії поширили інформацію про те, що начебто відкрили попереджувальний вогонь по кораблю, бо він увійшов у начебто "російські територіальні води".
- У Великій Британії заперечили обстріл.