Британська сторона повідомила, що ніякого обстрілу не було. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.

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Операція Росії

За словами Арестовича, це виглядає, як інформаційно-психологічна операція стратегічного масштабу, яка з російського боку була реалізована на рівні офіційних повідомлень і заяв. Це спрямовано на підрив навчань "Сі Бриз-2021

Росіяни видали артилерійські навчання, які у них там проводилися на певній відстані від маршруту британського есмінця, за нібито обстріл,

– сказав Арестович.

"Обстріл" британського есмінця: що відомо