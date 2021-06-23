Британская сторона сообщила, что никакого обстрела не было. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

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Операция России

По словам Арестовича, это выглядит, как информационно-психологическая операция стратегического масштаба, которая с российской стороны была реализована на уровне официальных сообщений и заявлений. Это направлено на подрыв учений "Си Бриз-2021"

Россияне выдали артиллерийские учения, которые у них там проводились на определенном расстоянии от маршрута британского эсминца, за якобы обстрел,

– сказал Арестович.

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