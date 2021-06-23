На думку воєнного експерта Юрія Федорова, якщо Росія справді відкрила вогонь по курсу британського есмінця, то це грубе порушення міжнародного права. За нього державі доведеться серйозно розплачуватися.
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Чому інформація може бути вигадкою
Однак Федоров припустив, що насправді у Чорному морі нічого серйозного не відбулося. Згідно із заявами Росії, прикордонний корабель охорони відкрив попереджувальний вогонь приблизно о 12:06. Водночас за даними британського міністерства оборони, їхній корабель покинув територіальні води об 11:45.
Ця різниця у часі свідчить, що жодного обстрілу не було.
На мій погляд, в Чорному морі відбувся певний фейк, який створили генерали з російського міністерства оборони або генерального штабу,
– заявив експерт.
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Що цьому передувало
- У Чорному морі 23 червня відбулися спільні навчання України, США та Великої Британії. Тренування відбувалися на британському есмінці "Дефендер".
- Росіяни начебто відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю. У міноборони країни заявляють, що судно нібито увійшло в "російські територіальні води".
- У британському міністерстві оборони зазначили, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту.
- В українському Міністерстві оборони прокоментували "обстріл" британського есмінця. Інцидент назвали серйозним порушенням міжнародного права.