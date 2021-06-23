Наразі військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію щодо цього питання.

До теми У Британії заперечують обстріл есмінця "Дефендер" росіянами біля Криму

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що інцидент є яскравим доказом агресивних та провокаційних дії Росії в Чорному та Азовському морях.

Її окупація та мілітаризація Криму становлять тривалу загрозу для України та її союзників. Нам потрібна нова якість співпраці між Україною та союзниками НАТО у Чорному морі,

– додав чиновник.

Що відомо про "обстріл" британського есмінця