Сейчас военно-политическое руководство Украины во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по этому вопросу.

К теме В Британии отрицают обстрел эсминца "Дефендер" россиянами возле Крыма

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инцидент является ярким доказательством агрессивных и провокационных действий России в Черном и Азовском морях.

Ее оккупация и милитаризация Крыма составляют длительную угрозу для Украины и ее союзников. Нам нужно новое качество сотрудничества между Украиной и союзниками НАТО в Черном море,

– добавил чиновник.

Что известно об "обстреле" британского эсминца