Сейчас военно-политическое руководство Украины во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по этому вопросу.
К теме В Британии отрицают обстрел эсминца "Дефендер" россиянами возле Крыма
Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инцидент является ярким доказательством агрессивных и провокационных действий России в Черном и Азовском морях.
Ее оккупация и милитаризация Крыма составляют длительную угрозу для Украины и ее союзников. Нам нужно новое качество сотрудничества между Украиной и союзниками НАТО в Черном море,
– добавил чиновник.
Что известно об "обстреле" британского эсминца
- В Черном море 23 июня проходили совместные учения Украины, США и Великобритании.
- Тренировались на британском эсминце "Дефендер".
- Россия начала распространять информацию о том, что якобы открыла предупредительный огонь по кораблю, так как он вошел в якобы "российские территориальные воды".
- Однако в министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота.