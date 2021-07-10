Инцидент произошел еще 27 июня у побережья Кипра, всего за 4 дня после ситуации с британским "Дефендером". Однако о нем стало известно только сейчас.
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Преследования российской субмариной британского авианосца
Российские подводные лодки находятся на востоке Средиземного моря на военно-морской базе Тартус.
В тот день противолодочные морские вертолеты Merlin Mk2 из состава британского авианосца сбросили в воду гидроакустические буи. Сделали это по подозрению, что за боевым кораблем Великобритании ведет наблюдение подводная лодка России.
Вероятно, это была дизельная лодка проекта "Палтус" с российского Черноморского флота.
В то же время Минобороны Британии отказалось подтвердить или опровергнуть инцидент на море. Там лишь отметили, что употребляют различные меры для защиты авианосной группы.
Инцидент с британским эсминцем "Дефендер": основное
- Россия 23 июня сообщила, что якобы обстреляла британский эсминец "Дефендер".
- В то же время Великобритания опровергла обстрел судна. Там заявили, что в сторону эсминца не сделали ни одного выстрела.
- Военный эксперт Юрий Федоров заявил, что фейк создали "генералы из российского министерства обороны или Генерального штаба".