Инцидент произошел еще 27 июня у побережья Кипра, всего за 4 дня после ситуации с британским "Дефендером". Однако о нем стало известно только сейчас.

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Преследования российской субмариной британского авианосца

Российские подводные лодки находятся на востоке Средиземного моря на военно-морской базе Тартус.

В тот день противолодочные морские вертолеты Merlin Mk2 из состава британского авианосца сбросили в воду гидроакустические буи. Сделали это по подозрению, что за боевым кораблем Великобритании ведет наблюдение подводная лодка России.

Вероятно, это была дизельная лодка проекта "Палтус" с российского Черноморского флота.

В то же время Минобороны Британии отказалось подтвердить или опровергнуть инцидент на море. Там лишь отметили, что употребляют различные меры для защиты авианосной группы.

Справка. Дизельные лодки, которые Россия использует в Средиземном море, более тихие, чем те, которые имеют ядерный двигатель. Но им периодически приходится подниматься наружу, чтобы пополнять запасы батареи.

Инцидент с британским эсминцем "Дефендер": основное