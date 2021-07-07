Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обеспокоена заявлением главы МИД Великобритании Доминика Раабе о законности прохода британских кораблей в водах Черного моря.
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Очередное заявление России по британскому эсминцу
"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность", – сказал Песков. По его словам, Москва и Лондон не ведут консультации на этот счет. "Сейчас фактически отношения в подмороженном состоянии", – добавил он.
В Кремле также пригрозили повторить действия, которые применили в отношении британского эсминца "Дефендер".
Российская сторона будет принимать надлежащие меры в случае нарушения государственной границы в море,
– отметил Песков.
Отвечая на вопрос, существует ли возможность избежать эксцессов, представитель Кремля ответил утвердительно. Однако дал уже традиционное объяснение государства-агрессора – "просто не нужно нарушать государственную границу России".
Заявление МИД Британии, которое не понравилось Кремлю
- Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя действия британского эсминца "Дефендер" возле берегов оккупированного Крыма, заявил, что судно следовало кратчайшим прямым маршрутом.
- Министр добавил, что у государства "было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом". По его словам, Лондон продолжит так действовать.