Глава Минобороны Бен Уоллес рассказал позицию Великобритании в интервью The Times. Он сказал, что Британия не удивлена реакцией России.
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Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право, и ему не будут причинять препятствий в мирном переходе,
– заявил министр.
Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что описание Россией инцидента "предсказуемо неправильное". Говорится о проходе корабля ВМС Британии у берегов Крыма.
"Корабль ВМС Британии осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", – сказал глава МИД.
Британия не удивлена заявлениями России
Дезинформация – это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этому, мы готовы к этому,
– заверил Доминик Рааб.
Ведь Британия "наблюдает эту ситуацию регулярно".
"Обстрел" эсминца Британии в Черном море: коротко
- 23 июня в Минобороны России заявили, что совершили "обстрел" по британскому эсминцу "Дефендер", который принимал участие в совместных украинско-британских учениях.
- Россия заявила, что якобы предупреждала корабль, а потом открыла предупредительный огонь по эсминцу.
- Они это сделали якобы из-за того, что Британия зашла в "территориальные воды" России.
- Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент в Черном море – наглядное доказательство украинской позиции, а Россия в очередной раз продемонстрировала свою провокационную политику.
- В Минообороны Британии отрицали обстрел. Они заявили, что Россия не осуществляла предупредительных обстрелов по курсу эсминца "Дефендер". Также там заверили, что корабль Королевского флота осуществляет мирный проход через территориальные воді Украины в соответствии с международным правом.