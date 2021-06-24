Глава Минобороны Бен Уоллес рассказал позицию Великобритании в интервью The Times. Он сказал, что Британия не удивлена реакцией России.

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Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право, и ему не будут причинять препятствий в мирном переходе,

– заявил министр.

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что описание Россией инцидента "предсказуемо неправильное". Говорится о проходе корабля ВМС Британии у берегов Крыма.

"Корабль ВМС Британии осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", – сказал глава МИД.

Британия не удивлена заявлениями России

Дезинформация – это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этому, мы готовы к этому,

– заверил Доминик Рааб.

Ведь Британия "наблюдает эту ситуацию регулярно".

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