Очільник Міноборони Бен Уоллес розповів позицію Великої Британії в інтерв'ю The Times. Він сказав, що Британія не здивована реакцією Росії.

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Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не завдаватимуть перешкод у мирному переході,

– заявив міністр.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що опис Росією інциденту "передбачувано неправильний". Мовиться прохід корабля ВМС Британії біля берегів Криму.

"Корабель ВМС Британії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права", – сказав глава МЗС.

Британія не здивована заявами Росії

Дезінформація – це те, що приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані цим, ми готові до цього,

– запевнив Домінік Рааб.