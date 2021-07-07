Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Москва стурбована заявою глави МЗС Великобританії Домініка Раабе про законність проходу британських кораблів у водах Чорного моря.
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Чергова заява Росії щодо британського есмінця
"Безумовно, подібні заяви викликають нашу стурбованість", – сказав Пєсков. За його словами, Москва і Лондон не ведуть консультації щодо цього. "Зараз фактично відносини у підмороженому стані", – додав він.
У Кремлі також пригрозили повторити дії, які застосували щодо британського есмінця "Дефендер".
Російська сторона буде приймати належні заходи в разі порушення державного кордону в морі,
– зазначив Пєсков.
Відповідаючи на питання, чи існує можливість уникнути ексцесів, представник Кремля відповів ствердно. Однак дав уже традиційне пояснення держави-агресора – "просто не потрібно порушувати державний кордон Росії".
Заява МЗС Британії, яка не сподобалася Кремлю
- Раніше глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, коментуючи дії британського есмінця "Дефендер" поблизу берегів окупованого Криму, заявив, що судно прямувало найкоротшим прямим маршрутом.
- Міністр додав, що у держави "було повне право здійснити подібний мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права". За його словами, Лондон продовжить так діяти.