Про зустріч зі Столтенбергом Шерман повідомила у мережі. Вона також розкрила деталі їхньої розмови.

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Шерман зустрілася зі Столтенбергом

Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити Раду НАТО – Росія та необхідність дій Москви для деескалації напруженості,

– написала Шерман.

Вона наголосила, що співрозмовники підтвердили єдиний підхід НАТО до Росії, який базується на балансі між стримуванням і діалогом, а також наголосили на непохитній підтримці України.

Крім того, Шерман зазначила, що поінформувала Раду Альянсу про дискусії 10 січня з Росією під час діалогу зі стратегічної стабільності в Женеві.

"США віддані співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб закликати до деескалації та реагувати на кризу безпеки, спричинену Росією", – додала представниця Держдепу.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбувся перший раунд перемовин між США та Росією щодо "гарантій безпеки".

Перемовини США та Росії щодо "гарантій безпеки": що відомо

Делегації очолювали заступниця державного секретаря США Венді Шерман та заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Представник Росії заявив, що його країна нібито не планує нападати на Україну. Водночас вже через декілька хвилин він цинічно зауважив: "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".

Натомість представниця Держдепу наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому "закрити двері до НАТО" для будь-якої країни.

12 та 13 січня Росія проведе переговори з НАТО та ОБСЄ.

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