Про зустріч зі Столтенбергом Шерман повідомила у мережі. Вона також розкрила деталі їхньої розмови.

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Шерман зустрілася зі Столтенбергом

Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити Раду НАТО – Росія та необхідність дій Москви для деескалації напруженості,
– написала Шерман.

Вона наголосила, що співрозмовники підтвердили єдиний підхід НАТО до Росії, який базується на балансі між стримуванням і діалогом, а також наголосили на непохитній підтримці України.

Крім того, Шерман зазначила, що поінформувала Раду Альянсу про дискусії 10 січня з Росією під час діалогу зі стратегічної стабільності в Женеві.

"США віддані співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб закликати до деескалації та реагувати на кризу безпеки, спричинену Росією", – додала представниця Держдепу.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбувся перший раунд перемовин між США та Росією щодо "гарантій безпеки".

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Текст допису Венді Шерман:

Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашню Раду НАТО – Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО до Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і наголосили на нашій непохитній підтримці України.