О встрече со Столтенбергом Шерман сообщила в сети. Она также раскрыла детали их разговора.

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Шерман встретилась со Столтенбергом

Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить Совет НАТО – Россия и необходимость действий Москвы для деэскалации напряженности,
– написала Шерман.

Она подчеркнула, что собеседники подтвердили единый подход НАТО к России, который базируется на балансе между сдерживанием и диалогом, а также отметили непреклонную поддержку Украины.

Кроме того, Шерман отметила, что проинформировала Совет Альянса о дискуссиях 10 января с Россией во время диалога по стратегической стабильности в Женеве.

"США преданы сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагировать на кризис безопасности, вызванный Россией", – добавила представитель Госдепа.

Напомним, 10 января в Женеве состоялся первый раунд переговоров между США и Россией касательно "гарантий безопасности".

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Текст сообщения Венди Шерман:

Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО – Россия и необходимость действий России для деэскалации напряженности. Мы подтвердили единый подход НАТО к России, который балансирует между сдерживанием и диалогом, и отметили нашу непреклонную поддержку Украины.