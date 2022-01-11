О встрече со Столтенбергом Шерман сообщила в сети. Она также раскрыла детали их разговора.

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Шерман встретилась со Столтенбергом

Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить Совет НАТО – Россия и необходимость действий Москвы для деэскалации напряженности,

– написала Шерман.

Она подчеркнула, что собеседники подтвердили единый подход НАТО к России, который базируется на балансе между сдерживанием и диалогом, а также отметили непреклонную поддержку Украины.

Кроме того, Шерман отметила, что проинформировала Совет Альянса о дискуссиях 10 января с Россией во время диалога по стратегической стабильности в Женеве.

"США преданы сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагировать на кризис безопасности, вызванный Россией", – добавила представитель Госдепа.

Напомним, 10 января в Женеве состоялся первый раунд переговоров между США и Россией касательно "гарантий безопасности".

Переговоры США и России касательно "гарантий безопасности": что известно

Делегации возглавляли заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Представитель России заявил, что его страна якобы не собирается нападать на Украину. Вместе с тем, уже через несколько минут он цинично отметил: "риски военной конфронтации не стоит недооценивать".

В то же время представитель Госдепа подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому "закрыть двери в НАТО" для любой страны.

12 и 13 января Россия проведет переговоры с НАТО и ОБСЕ.

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