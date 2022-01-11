Про це британським ЗМІ сказав голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що перемога України буде перемогою всіх її західних партнерів.

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Водночас їхньою найбільшою поразкою може бути продовження війни в Україні або ескалація ситуації.

Напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й у всьому світі,

– заявив Єрмак.

Він наголосив, що так би відповів росіянам, які занепокоєні розміщенням озброєнь НАТО в Україні.

Важливо! Джерело видання The New York Times повідомило, що Володимир Путін посунув дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни.

Готовність України до нового наступу Росії

За словами Єрмака, 90% населення України захищатиме свою країну. Варто також розуміти, що Україна більш готова до можливого нападу Росії, ніж це було у 2014 році. Однак важливим є вступ у НАТО.

"Вступ до НАТО як мета записано у нашій Конституції. Лише українське суспільство та країни-члени НАТО можуть ухвалити це рішення. Якщо якась із країн НАТО проти цього рішення – нехай скажуть про це чесно", – зазначив Єрмак.

Ймовірний наступ Росії: останні новини

Українська розвідка повідомила, що окупанти на Донбасі продовжують утримувати свої війська у бойовій готовності.

У ЗМІ з'явилась інформація, що Росія переміщує гелікоптери до кордону з Україною.

Пентагон заявив, що концентрація російських військ поблизу кордонів залишається фактично незмінною.

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