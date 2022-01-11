Об этом британским СМИ сказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что победа Украины будет победой всех ее западных партнеров.

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В то же время их крупнейшим поражением может быть продолжение войны в Украине или эскалация ситуации.

Нападение России на Украину будет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире,

– заявил Ермак.

Он подчеркнул, что так бы ответил россиянам, которые обеспокоены размещением вооружений НАТО в Украине.

Важно! Источник издания The New York Times сообщил, что Владимир Путин подвинул дату возможного вторжения в Украину ближе к весне.

Готовность Украины к новому наступлению России

По словам Ермака, 90% населения Украины будут защищать свою страну. Стоит также понимать, что Украина более готова к возможному нападению России, чем это было в 2014 году. Однако важно вступление в НАТО.

"Вступление в НАТО как цель записано в нашей Конституции. Только украинское общество и страны-члены НАТО могут принять это решение. Если какая-то из стран НАТО против этого решения – пусть скажут об этом честно", – отметил Ермак.

Вероятное наступление России: последние новости

Украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе продолжают удерживать свои войска в боевой готовности.

В СМИ появилась информация, что Россия перемещает вертолеты к границе с Украиной.

Пентагон заявил, что концентрация российских войск вблизи границ остается фактически неизменной.

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