В таком объеме кибератаки могла осуществить Россия. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Организаторы нападения не выполнили задание

По словам Данилова, те, кто совершил атаки, не выполнили задачу, которую им поставили.

Они хотят, чтобы определенные процессы прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они крайне важны для существования вообще системы государственного управления,

– сказал секретарь СНБО.

Специалисты СБУ, Госспецсвязи и другие уполномоченные органы госвласти расследуют инцидент. Правоохранители собирают цифровые доказательства и прорабатывают вероятных причастных к нападению лиц.

Что известно о кибератаке на правительственные сайты

На официальные сайты госучреждений Украины в ночь с 13 на 14 января осуществили глобальную кибератаку. Первым об инциденте сообщило Министерство образования, а впоследствии и другие. Хакеры взломали сайты десятков госучреждений. В Госспецсвязи сообщали, что атака стала крупнейшей за последние 4 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтверждал факт хакерской атаки. По его словам, часть сайтов отключили администраторы с целью локализации и киберрасследования. Он уверял, что данные украинцев в безопасности.

Также в Центре информационной безопасности заявляли, что к атаке на правительственные сайты Украины причастна Россия. На след враждебной страны указывает и хронология распространения новости. Ведь информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". Тогда ее активно распространили уже российские издания. А вот украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

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