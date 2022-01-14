Спецслужби кажуть, що була так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів.
Важливо Масштабна кібератака на Україну: усе, що відомо про напад на урядові сайти
Росія може бути причетною
У СБУ наголосили, що є ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами Росії.
Зауважимо, у Центрі інформаційної безпеки теж говорили про російський слід. На це вказує хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, потім – у російських виданнях. Українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.
У РНБО теж переконані, що за кібератакою стоїть Росія.
Відкрили справу
У кіберполіції розповіли, що за фактом атаки відкрили кримінальне провадження. Воно стосується несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Тривають слідчі дії.
Детальніше про кібератаку
На українські урядові сайти здійснили кібератаку вночі 14 січня. Хакери "зламали" понад 70 державних веб-сайтів. Серед них:
- Міносвіти,
- МЗС,
- ДСНС,
- Кабміну,
- Дії.
Однак контент сторінок не змінювали. Витоку персональних даних теж не сталось. Фахівці СБУ разом з адміністраторами міністерств і відомств вже відновили роботу більшості ресурсів.
У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.
До теми – Хотіли залякати українців, – експрацівник СБУ про кібератаки на урядові сайти: