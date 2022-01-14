Спецслужби кажуть, що була так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів.

Важливо Масштабна кібератака на Україну: усе, що відомо про напад на урядові сайти

Росія може бути причетною

У СБУ наголосили, що є ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами Росії.

Зауважимо, у Центрі інформаційної безпеки теж говорили про російський слід. На це вказує хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, потім – у російських виданнях. Українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

У РНБО теж переконані, що за кібератакою стоїть Росія.

Відкрили справу

У кіберполіції розповіли, що за фактом атаки відкрили кримінальне провадження. Воно стосується несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Тривають слідчі дії.

Детальніше про кібератаку

На українські урядові сайти здійснили кібератаку вночі 14 січня. Хакери "зламали" понад 70 державних веб-сайтів. Серед них:

Міносвіти,

МЗС,

ДСНС,

Кабміну,

Дії.

Однак контент сторінок не змінювали. Витоку персональних даних теж не сталось. Фахівці СБУ разом з адміністраторами міністерств і відомств вже відновили роботу більшості ресурсів.

У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

До теми – Хотіли залякати українців, – експрацівник СБУ про кібератаки на урядові сайти: