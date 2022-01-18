Соответствующее заявление министр сделала в Киеве во время брифинга. Это произошло 18 января.

По теме Кулеба отверг пропаганду Кремля о "наступлении Украины на Донбассе"

МИД Канады заявил, что предоставит вооружение Украине

Относительно предоставления военного оборудования. Мы слышали от украинской власти о необходимости такого оборудования. И мы также примем это решение,

– заявила Мелани Жоли.

Политик пообещала, что решение по этому поводу примет правительство Канады. Кроме того, на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Мелани Жоли подтвердил, что:

страны выступают единым дипломатическим фронтом;

а также вместе мобилизуют международную поддержку Украины в этой сложной ситуации.

Дмитрий Кулеба также напомнил, что украинцы побеждают, "когда держат голову холодной, а сердце горячим".

Кратко о предоставлении Украине оружия на фоне угрозы со стороны Кремля

18 января Великобритания начала поставлять в Украину легкое противотанковое оружие. Такое решение Лондон принял на фоне "угрожающего поведения России". Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что ручное легкое противотанковое оружие нового поколения должно применяться в Украине для обороны от страны-агрессора.

Британские самолеты с оружием для Украины 18 января облетали воздушное пространство Германии. Однако в Берлине объяснили, что не запрещали полеты Великобритании.

Перед этим, 16 января, Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к главе немецкого МИД и призвал Берлин немедленно согласовать поставки оружия в Украину.

В конце 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину через НАТО.

Германия не собирается поставлять Украине оружие – смотрите видео