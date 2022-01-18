Соответствующее заявление министр сделала в Киеве во время брифинга. Это произошло 18 января.

По теме Кулеба отверг пропаганду Кремля о "наступлении Украины на Донбассе"

МИД Канады заявил, что предоставит вооружение Украине

Относительно предоставления военного оборудования. Мы слышали от украинской власти о необходимости такого оборудования. И мы также примем это решение,
– заявила Мелани Жоли.

Политик пообещала, что решение по этому поводу примет правительство Канады. Кроме того, на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Мелани Жоли подтвердил, что:

  • страны выступают единым дипломатическим фронтом;
  • а также вместе мобилизуют международную поддержку Украины в этой сложной ситуации.

Дмитрий Кулеба также напомнил, что украинцы побеждают, "когда держат голову холодной, а сердце горячим".

Кратко о предоставлении Украине оружия на фоне угрозы со стороны Кремля

Германия не собирается поставлять Украине оружие – смотрите видео