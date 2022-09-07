Главнокомандующий Валерий Залужный в статье в соавторстве с Михаилом Забродским предположил, что может быть с россией, если в 2023 году ВСУ освободят полуостров. Кроме того, если еще военная кампания будет для нас полностью успешной.

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Такое развитие событий однозначно позитивное

По словам военных, позитив от такого успеха во всех областях переоценить сложно. Военное значение такой победы еще более важно для нас.

россия теряет базу для Черноморского флота, аэродромную сеть, значительное количество запасов материальных средств и, скорее всего, значительное количество личного состава и техники. Ничто не может существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск,

– говорится в работе Залужного и Забродского.

Военные отмечают, что эта база все равно находится на восточном побережье Черного моря. Это означает, что военное присутствие агрессора в регионе останется вместе с угрозой ракетных ударов.

Что будет с российской авиацией

Залужный с Забродским предположили, что подобное может быть и с тем, как россия использует авиацию на аэродромах Приморско-Ахтарск и Ейск.

"Потеря значительного количества запасов материальных средств для российской армии будет иметь лишь временный эффект. Потери в личном составе и технике по меньшей мере в плане численности россияне со временем могут пополнить", – говорят военные.

По их словам, вывод такой, что после 2023 года можно говорить только о новом этапе противостояния. Конечно, с другими исходными данными и перспективами, но все же продолжающийся конфликт. Будут потери жизней, затраты ресурсов и до конца неопределенный конечный результат.

Ведь есть несколько иной подход к определению центра тяжести российских сил и самой сути этой войны.

Ситуация в Крыму

Главнокомандующий Валерий Залужный признал удары ВСУ по временно оккупированному Крыму. Он отметил, что контроль над полуостровом – основа успеха на Юге и даже на Востоке.

Также с территории оккупированного Крыма начали массово бежать граждане россии. Это распространяется как на туристов, так и россиян, решивших там поселиться. Они все понимают, что скоро наступит "момент Х".

Украинский военный и режиссер Олег Сенцов рассказывал, что Крым должен вернуться из оккупации, а многие уже давно ждут освобождения.

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