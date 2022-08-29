Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зазначив, що туристичні візи дійсно слід відібрати, але натомість видавати так звані політичні, аби противники режиму путіна мали можливість тікати від переслідувачів із росії.

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Позбавлення віз не наблизить революцію у росії

Гудков розповів, що позбавлення віз, на жаль, не наблизить революцію в росії. путін спирається на підтримку тих, хто взагалі не відчує заборони на в'їзд до країн Євросоюзу. Ці маси в своєму житті були хіба в Туреччині чи Єгипті.

Це як мертвому кадило. Для справи це нічого не вирішує. Лише як покарання,

– зауважив російський опозиційний політик.

Треба розв'язати питання політичної міграції

Також він наголосив, що при ускладненні видачі віз росіянам Євросоюзу треба буде розв'язати питання політичної міграції. Як бути з противниками режиму путіна.

"Я, наприклад, перебуваю у Болгарії. До мене мають приїжджати родичі, друзі знайомі. Ці люди підтримують мене", – наголосив Гудков.

А також додав, що воєнні диктатури візами не скидають. Він згоден із персональними санкціями і позбавленням віз тих людей, які відкрито підтримують путіна. Але спільно із країнами Заходу треба розробити інструмент, як рятувати політичних біженців.

росіян треба розділити на ворогів і союзників

Натомість ведуча 24 каналу Катерина Соляр зазначила, що є дуже багато росіян, які приїжджають у Європу і записують там відео про те, що "Крим – наш, Україна – вже наша, Херсон ми захопили й зараз проведемо референдуми". Так вони провокують біженців з України. Поряд з тим є маргарита симоньян, яка розповідає, щоб Європа готувалась до якогось теракту.

Гудков відповів, що для того, аби уникнути таких ситуацій, туристичні візи дійсно слід відібрати. Не можна допускати того, що поки йде війна в Україні росіяни могли відпочивати в Європі. Але для політичних мігрантів слід видавати візи, можливо, іншого зразка.

Простою забороною нічого не вирішиш. Якщо ми хочемо наблизити кінець диктатури путіна, це вистріл у холосту. Ми попадемо більше в своїх, ніж у чужих,

– наголосив російський опозиційний політик.

Він підкреслив, що треба розділити нормальних росіян від ненормальних; тих, хто бореться з режимом, від тих, хто його підтримує; союзників від ворогів.

Чи здатні ультраправі націоналісти росії на бунт у разі поразки росії у війні

Гудков також розповів, що бунту в росії не варто чекати й від ультраправих націоналістів. Він міг би відбутись у разі поразки росії у війні в Україні, в разі чергового "жесту доброї волі", але його не станеться.

"Таких націоналістів у росії всього приблизно 2%. Це дуже мало", – зазначив він.

А також зауважив, що навіть у російській армії, яка воює в Україні, ідейних націоналістів менше ніж 20%. Решта ж воює лише заради грошей.

Вони воюють заради того, щоб погасити іпотеку. Вони воюють, щоб віддати свої борги. І таких більшість серед тих, хто зараз перебуває в Україні. Вони тупо відпрацьовують свої гроші,

– розказав Гудков.

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