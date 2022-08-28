Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, це матиме ланцюгову реакцію.

Більше про це У ЄС мають намір найближчими днями призупинити дію угоди про візи з росією, – ЗМІ

Наприклад, Латвія прийняла рішення про визнання росії державою-спонсором тероризму та призупинила видачу віз росіянам. Ба більше, Латвія навіть не пускає на свою територію громадян країни-агресорки за вже наявними візами. Водночас Естонія також анулює деякі візи.

Які обмеження можуть бути при оформленні віз

Навіть, якщо Євросоюз не піде на повне припинення дії угоди про спрощення візового режиму, її умови можуть змінити. На думку правозахисника, гуманітарні візи, які видаються особам, що потребують захисту – залишаться.

Однак туристичні візи будуть дуже обмежені. По-перше, будуть скорочені терміни перебування в ЄС за ними.

Ймовірніше, підуть шляхом скасування туристичних довгострокових мультивіз. Я думаю це правильно,

– відзначив Фейгін.

По-друге, можуть бути обмеження за категоріями, наприклад, можуть заборонити в'їзд російським посадовцям та їх родинам.

Я думаю, ймовірніше, підуть цим шляхом, але в підсумку ці обмеження розширяться,

– зауважив правозахисник.

Повний стрім з Марком Фейгіним: дивіться відео

Наскільки це боляче для росіян

Дуже боляче вдарили візи. Постійно з'являються репортажі та коментарі, весь твітер "шипить", тобто це дійсно вдаряє по всім,

– розповів Фейгін.

На його думку, першими скасування видачі віз відчують російські посадовці, які мають нерухомість в Європейському Союзі та звикли відпочивати за кордоном.

До теми Кулеба підказав ЄС та G7, як аргументувати заборону видавати туристичні візи росіянам

Чи скасує ЄС візи для росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив шанси скасування віз в ЄС для громадян країни-агресорки. Він заявив, що вся Європа, ймовірно, не підтримає скасування віз для росіян, оскільки видача віз – це національна політика кожної держави ЄС.

Кулеба підкреслив, що спочатку потрібно рішення конкретних країн, наприклад, Фінляндії та країн Балтії. Оскільки заїхати в ЄС росіяни можуть через ці держави, а якщо вони закриваються, тобто не дають візи, то в'їзд до ЄС стає обмеженим.