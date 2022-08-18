Відповідне рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня, однак лише 18 серпня воно набуло чинності.

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Заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Белічов сказав, що обмеження стосуються:

подорожей з цілями туризму,

відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями.

Кого з росіян пускатимуть до Естонії

В Естонію зможуть потрапити лише ті, хто приїжджає за туристичними візами до рідних:

батьків,

дітей,

подружжя.

Крім того, винятки робляться для візитів із гуманітарними цілями: наприклад, на похорон.

Що буде з тими, хто вже перебуває в Естонії

Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їх візи анулюються. Винятки роблять для тих, хто до початку дії санкцій поїхав транзитом через Естонію до третьої країни, наприклад, Британії, і хоче тим самим шляхом повернутися додому.

Зверніть увагу! Естонія, як і раніше, пускатиме до себе росіян із туристичними візами, виданими іншими державами Шенгену. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявляє, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в'їзд і їм.

Зеленський розповів, що змусить путіна зупинити війну

росіяни доволі дивно ставляться до запровадження проти них санкцій. Вони звинувачують в обмеженнях та незручностях не свою владу, а інші країни. І хоча санкції західних партнерів України передбачають обмеження в різних галузях, найважливішим залишається – закриття кордонів.

Про це раніше розповів президент Володимир Зеленський. На його думку, найважливіші санкції – це закрити кордони, тому що окупанти забирають чужу територію. Президент пояснив, що більшість росіян намагаються відхреститися від своєї вини за війну. Вони кажуть, мовляв, "пересічні громадяни не винні".

Але якщо закрити кордони для росіян, то вони будуть змушені тиснути на своє політичне керівництво. Простіше кажучи, саме масовий спротив і незадоволення росіян може зупинити путіна.

Додамо, що раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%. Візи росіянам також не видають Латвія, Литва, Польща, Чехія.

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