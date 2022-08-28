Деякі країни вимагають колективних дій, щоб заборонити росіянам подорожувати до ЄС за туристичними візами. До того ж Чехія та Польща вже припинили видавати візи російським туристам.

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Що кажуть у ЄС про візи для росіян

Міністри планують надати політичну підтримку призупиненню угоди про спрощення візового режиму між ЄС та росією на дводенній зустрічі в Празі, яка розпочнеться 30 серпня.

Неприйнятно, щоб російські туристи гуляли в наших містах, на наших пристанях. Ми повинні надіслати сигнал російському населенню, що ця війна не є нормальною, це неприйнятно,

– заявив високопоставлений чиновник ЄС.

Частини угоди 2007 року, що стосуються вільного пересування урядовців і бізнесменів, були призупинені наприкінці лютого. Більш широке призупинення скасує пільговий режим для росіян під час подачі документів на всі візи ЄС, вимагаючи більше документів, зробивши їх дорожчими та значно збільшивши час очікування.

"Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і це вимагає виняткових кроків. Ми хочемо вийти за рамки призупинення спрощення візового режиму", – наголосив чиновник.

Він додав, що до кінця року можуть запровадити більш глибокі зміни.

Чи скасують візи в ЄС для росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив шанси скасування віз в ЄС для росіян. Він заявив, що вся Європа, ймовірно, не підтримає скасування віз для росіян, оскільки видача віз – це національна політика кожної держави ЄС.

Кулеба підкреслив, що спочатку потрібно рішення конкретних країн, як-от Фінляндія та країни Балтії.

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