Некоторые страны требуют коллективных действий, чтобы запретить россиянам путешествовать в ЕС по туристическим визам. К тому же, Чехия и Польша уже прекратили выдавать визы российским туристам.

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Что говорят в ЕС о визах для россиян

Министры планируют оказать политическую поддержку приостановлению соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией на двухдневной встрече в Праге, которая начнется 30 августа.

Неприемлемо, чтобы русские туристы гуляли в наших городах, на наших пристанях. Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо,

– заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Части соглашения 2007 года, касающиеся свободного передвижения чиновников и бизнесменов, были приостановлены в конце февраля. Более широкая приостановка отменит льготный режим для россиян при подаче документов на все визы ЕС, требуя больше документов, сделав их более дорогими и значительно увеличив время ожидания.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и это требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что до конца года могут ввести более глубокие изменения.

Отменят ли визы в ЕС для россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил шансы отмены виз в ЕС для россиян. Он заявил, что вся Европа, вероятно, не поддержит упразднение виз для россиян, поскольку выдача виз – это национальная политика каждого государства ЕС.

Кулеба подчеркнул, что сначала нужно решение конкретных стран, таких как Финляндия и страны Балтии.

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