Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян
В частности, страны заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властями. Они считают, что это следует делать даже несмотря на то, что соседние страны с россией, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы запрет на выдачу документов на въезд для всех без исключений россиян все же был введен.
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Так, говорится прежде всего о, например, студентах, художниках, ученых, специалистах и т.д.
Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений,
– говорится в документе.
Как пишет Bloomberg, в качестве компромисса на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и платить большие взносы.
Кулеба о том, отменят ли визы в ЕС для россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил шансы отмены виз в ЕС для россиян. Он заявил, что вся Европа, вероятно, не поддержит отмены виз для россиян, поскольку выдача виз – это национальная политика каждого государства ЕС.
Кулеба подчеркнул, что сначала нужно решение конкретных стран, таких как Финляндия и страны Балтии.
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