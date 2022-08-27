Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян

В частности, страны заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властями. Они считают, что это следует делать даже несмотря на то, что соседние страны с россией, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы запрет на выдачу документов на въезд для всех без исключений россиян все же был введен.

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Так, говорится прежде всего о, например, студентах, художниках, ученых, специалистах и т.д.

Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений,

– говорится в документе.

Как пишет Bloomberg, в качестве компромисса на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и платить большие взносы.