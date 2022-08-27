Франція та Німеччина пропонують запровадити візові санкції не для всіх росіян

Зокрема, країни заявили, що ЄС має продовжувати видавати візи росіянам, не пов'язаним із владою. Вони вважають, що це слід робити навіть попри те, що сусідні з росією країни, включаючи країни Балтії та Фінляндію, хочуть, щоб заборону на видачу документів на в'їзд для всіх без виключень росіян все ж таки було введено.

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Так, мовиться насамперед про, наприклад, студентів, художників, вчених, фахівців тощо.

Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь,

– йдеться у документі.

Як пише Bloomberg, як компроміс на зустрічі міністрів обговорюватиметься варіант, за якого росіянам для отримання короткострокових віз доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури і сплачувати великі внески.