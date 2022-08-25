росіян хочуть змусити платити більше та довше розглядати їхні заявки

Чехія наразі головує в Раді ЄС і наприкінці серпня на неформальній зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу представить компромісне рішення, яке дозволить не повністю заборонити, але суттєво ускладнити поїздки громадян росії до європейських країн.

До речі Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз

Чеська пропозиція передбачає повне призупинення дії угод про спрощений візовий режим із росією та білоруссю. Цей крок не означає повної заборони на в'їзд росіян і білорусів у ЄС, однак передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро.

Також передбачається збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Bloomberg пише, що за підсумками неформального засідання представників держав ЄС у Празі не буде ухвалено офіційного рішення. Повідомляється, що на це піде щонайменше декілька тижнів, коли літні канікули загалом завершаться.

Україна вимагає заборонити візи для росіян

Президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім громадянам росії. Глава держави переконаний, що відповідний крок спричинить тиск з боку росіян на режим путіна.

Заклик Зеленського підтримали ряд країн, серед яких Естонія, Латвія, Чехія, Польща та Фінляндія.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу віз громадянам росії. Естонський уряд ввів низку обмежень для громадян росії, унаслідок чого багатьом категоріям росіян не в'їхати до Естонії.

Очільниця уряду Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує відповідну заборону. Шольц наголосив на тому, що важливо не ускладнювати життя опонентам кремля. Також відмовилася запроваджувати заборону на в'їзд російських туристів Португалія та уряд Угорщини.

російські опозиціонери скаржаться, що обмеження можуть завадити покинути росію тим категоріям населення, які не підтримують путіна. Водночас російські ліберали забувають, що мають змогу тікати від переслідувань до Туреччини чи інших країн Сходу.

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