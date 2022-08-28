Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, это будет иметь цепную реакцию.

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К примеру, Латвия приняла решение о признании россии государством-спонсором терроризма и приостановила выдачу виз россиянам. Более того, Латвия даже не пускает на свою территорию граждан страны-агрессора по уже имеющимся визам. В то же время Эстония также аннулирует некоторые визы.

Какие ограничения могут быть при оформлении виз

Даже если Евросоюз не пойдет на полное прекращение действия соглашения об упрощении визового режима, его условия могут измениться. По мнению правозащитника, гуманитарные визы, выдаваемые лицам, нуждающимся в защите – останутся.

Однако туристические визы будут очень ограничены. Во-первых, будут сокращены сроки пребывания в ЕС по ним.

Вероятнее всего, пойдут по пути отмены туристических долгосрочных мультивиз. Я думаю это правильно,

– отметил Фейгин.

Во-вторых, могут быть ограничения по категориям, например, могут запретить въезд российским чиновникам и их семьям.

Я думаю, вероятнее, пойдут по этому пути, но в итоге эти ограничения расширятся,

– заметил правозащитник.

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Насколько это болезненно для россиян

Очень болезненно ударили визы. Постоянно появляются репортажи и комментарии, весь твиттер "шипит", то есть это действительно ударяет по всем,

– рассказал Фейгин.

По его мнению, первую отмену выдачи виз ощутят российские чиновники, имеющие недвижимость в Европейском Союзе и привыкшие отдыхать за границей.

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Отменит ли ЕС визы для россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил шансы отмены виз в ЕС для граждан страны-агрессора. Он заявил, что вся Европа, вероятно, не поддержит упразднение виз для россиян, поскольку выдача виз – это национальная политика каждого государства ЕС.

Кулеба подчеркнул, что сначала необходимо решение конкретных стран, например, Финляндии и стран Балтии. Поскольку заехать в ЕС россияне могут через эти государства, а если они закрываются, то есть не дают визы, то въезд в ЕС становится ограниченным.