Володимир Зеленський ще під час звернення 8 серпня розповів, які санкції є найважливішими проти росіян. Український лідер заявив, що заборона на в'їзд допоможе громадянам країни-окупанти хоч щось зрозуміти. Загарбники мають "жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію".

Зауважте Чому заборона на туристичні візи для росіян важлива: пояснення політолога

Наступні кроки обговорять у Празі

Видання Financial Times повідомило, що ЄС має намір призупинення дію угоди про спрощення візового режиму з росією. Її підписали ще у 2007 році. Якщо рішення ухвалять, росіянам, аби побачити Карлів міст чи Ейфелеву вежу, доведеться витратити у рази більше часу та грошей.

Обговорення відбудеться у межах дводенної зустрічі глав МЗС країн ЄС. Вона стартує 30 серпня у Празі. Високопоставлений чиновник ЄС зауважив, що виняткова ситуація вимагає виняткових кроків.

Неприйнятно, щоб російські туристи гуляли в наших містах, на наших пристанях. Ми повинні надіслати сигнал російському населенню, що ця війна не є нормальною, це неприйнятно,

– мовиться у повідомленні.

Він також додав, що є бажання вийти за межі призупинення спрощення візового режиму. Глибші зміни можуть запровадити ще до кінця 2022 року.

Заборона видачі шенгенських віз росіянам: які країни "за", які – "проти"

Як почалася дискусія та хто підтримав заборону

Дискусія про заборону видачі шенгенських віз триває упродовж вже декількох тижнів. Ініціювала її у липні Естонія.

Урмас Рейнсалу – глава МЗС країни – повідомив, що росіяни зловживають візами. Доки в Україні від російської агресії гинуть дорослі та діти, громадяни країни-окупантки масово планують європейські канікули. Рейнсалу зауважив, що росіяни "їдуть в Лувр, коли в Україні вбивають дітей". Глава МЗС Естонії наголосив, що у російському терорі винні всі росіяни.

Позицію Естонії підтримала Чехія, яка головує у Раді ЄС. Ян Ліпавський – міністр закордонних справ Чехії – заявив, що про туризм росіян не може навіть мовитися.

Ми були першими, хто пішов на цей захід, і намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний захід. У час російської агресії, декларовані кордони якої постійно зміщуються, про звичайний туризм громадян росії не може бути й мови,

– сказав Ліпавський.

Окрім того, скасування видачі віз росіянам підтримали:

Данія;

Литва;

Латвія.

Згодом стало відомо, що Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Пьотр Вавжик – глава МЗС країни – зауважив, що, на жаль, не всі країни ЄС підтримують закриття кордонів ЄС для росіян.

Зауважте! Дмитро Кулеба підказав, як можна аргументувати заборону видавати туристичні візи росіянам. Глава МЗС нагадав, що Всесвітня туристична організація ООН припинила членство росії. Усе тому, що туризм є опорою миру та міжнародної дружби. Тим часом росії невиправдані та суперечать цим принципам.

Які країни – проти скасування віз

Зауважте! Литва може підготувати для росіян тест. Зокрема, при в'їзді до країн Балтії їм доведеться відповісти: чий Крим та розповісти про своє ставлення до російського терору в Україні.

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