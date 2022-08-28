Володимир Зеленський ще під час звернення 8 серпня розповів, які санкції є найважливішими проти росіян. Український лідер заявив, що заборона на в'їзд допоможе громадянам країни-окупанти хоч щось зрозуміти. Загарбники мають "жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію".
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Наступні кроки обговорять у Празі
Видання Financial Times повідомило, що ЄС має намір призупинення дію угоди про спрощення візового режиму з росією. Її підписали ще у 2007 році. Якщо рішення ухвалять, росіянам, аби побачити Карлів міст чи Ейфелеву вежу, доведеться витратити у рази більше часу та грошей.
Обговорення відбудеться у межах дводенної зустрічі глав МЗС країн ЄС. Вона стартує 30 серпня у Празі. Високопоставлений чиновник ЄС зауважив, що виняткова ситуація вимагає виняткових кроків.
Неприйнятно, щоб російські туристи гуляли в наших містах, на наших пристанях. Ми повинні надіслати сигнал російському населенню, що ця війна не є нормальною, це неприйнятно,
– мовиться у повідомленні.
Він також додав, що є бажання вийти за межі призупинення спрощення візового режиму. Глибші зміни можуть запровадити ще до кінця 2022 року.
Заборона видачі шенгенських віз росіянам: які країни "за", які – "проти"
Як почалася дискусія та хто підтримав заборону
Дискусія про заборону видачі шенгенських віз триває упродовж вже декількох тижнів. Ініціювала її у липні Естонія.
Урмас Рейнсалу – глава МЗС країни – повідомив, що росіяни зловживають візами. Доки в Україні від російської агресії гинуть дорослі та діти, громадяни країни-окупантки масово планують європейські канікули. Рейнсалу зауважив, що росіяни "їдуть в Лувр, коли в Україні вбивають дітей". Глава МЗС Естонії наголосив, що у російському терорі винні всі росіяни.
Позицію Естонії підтримала Чехія, яка головує у Раді ЄС. Ян Ліпавський – міністр закордонних справ Чехії – заявив, що про туризм росіян не може навіть мовитися.
Ми були першими, хто пішов на цей захід, і намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний захід. У час російської агресії, декларовані кордони якої постійно зміщуються, про звичайний туризм громадян росії не може бути й мови,
– сказав Ліпавський.
Окрім того, скасування видачі віз росіянам підтримали:
- Данія;
- Литва;
- Латвія.
Згодом стало відомо, що Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Пьотр Вавжик – глава МЗС країни – зауважив, що, на жаль, не всі країни ЄС підтримують закриття кордонів ЄС для росіян.
Які країни – проти скасування віз
- Німеччина. Канцлер Олаф Шольц заявив про "війну путіна" та виступив проти заборони для так званих "хороших росіян".
- Кіпр. Корнеліос Корнеліу – глава МЗС – розповів про віру "у міжлюдські контакти".
- Греція. Країна свого рішення не аргументувала.
- Угорщина. Петер Сійярто – глава МЗС Угорщини – заявив, що його країна начебто взагалі не бачить користі від санкцій.
- Франція.
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