Владимир Зеленский еще во время обращения 8 августа рассказал, какие санкции важнейшие против россиян. Украинский лидер заявил, что запрет на въезд поможет гражданам страны-оккупанта хоть что-нибудь понять. Захватчики должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию ".

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Следующие шаги обсудят в Праге

Издание Financial Times сообщило, что ЕС намерен приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией. Ее подписали еще в 2007 году. Если решение примут, россиянам, чтобы увидеть Карлов мост или Эйфелеву башню, придется потратить в разы больше времени и денег.

Обсуждение состоится в рамках двухдневной встречи глав МИДа стран ЕС. Она стартует 30 августа в Праге. Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что исключительная ситуация требует исключительных шагов.

Неприемлемо, чтобы русские туристы гуляли в наших городах, на наших пристанях. Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо,

– говорится в сообщении.

Он также добавил, что есть желание выйти за пределы приостановки упрощения визового режима. Более глубокие изменения могут ввести еще до конца 2022 года.

Запрет выдачи шенгенских виз россиянам: какие страны за, какие – против

Как началась дискуссия и кто поддержал запрет

Дискуссия о запрете выдачи шенгенских виз продолжается уже несколько недель. Инициировала ее в июле Эстония.

Урмас Рейнсалу – глава МИД страны – сообщил, что россияне злоупотребляют визами. Пока в Украине от российской агрессии гибнут взрослые и дети, граждане страны-оккупанта планируют массово европейские каникулы. Рейнсалу заметил, что россияне "едут в Лувр, когда в Украине убивают детей". Глава МИД Эстонии подчеркнул, что в российском терроре виноваты все россияне.

Позицию Эстонии поддержала председательствующая в Совете ЕС Чехия. Ян Липовский – министр иностранных дел Чехии – заявил, что о туризме россиян не может даже говориться.

Мы были первыми, кто пошел на это мероприятие, и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданное и эффективное мероприятие. Во время российской агрессии, декларируемые границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан россии не может быть и речи,

– сказал Липовский.

Кроме того, отмену выдачи виз россиянам поддержали:

Дания;

Литва;

Латвия.

Впоследствии стало известно, что Польша работает над концепцией, позволяющей отказывать россиянам в выдаче виз. Петр Вавжик – глава МИД страны – отметил, что, к сожалению, не все страны ЕС поддерживают закрытие границ ЕС для россиян.

Примите во внимание! Дмитрий Кулеба подсказал, как можно аргументировать запрет выдавать туристические визы россиянам. Глава МИД напомнил, что Всемирная туристическая организация ООН прекратила членство россии. Все потому, что туризм является опорой мира и международной дружбы. Тем временем россияне неоправданны и противоречат этим принципам.

Какие страны – против отмены виз

Германия. Канцлер Олаф Шольц заявил о "войне путина" и выступил против запрета для так называемых "хороших россиян".

Канцлер Олаф Шольц заявил о "войне путина" и выступил против запрета для так называемых "хороших россиян". Кипр. Корнелиос Корнелиу – глава МИД – рассказал о вере "в межчеловеческие контакты".

Корнелиос Корнелиу – глава МИД – рассказал о вере "в межчеловеческие контакты". Греция. Страна своего решения не аргументировала.

Страна своего решения не аргументировала. Венгрия. Петер Сийярто – глава МИД Венгрии – заявил, что его страна вроде бы вообще не видит пользы от санкций.

Петер Сийярто – глава МИД Венгрии – заявил, что его страна вроде бы вообще не видит пользы от санкций. Франция.

Примите во внимание! Литва может подготовить для россиян тест. В частности, при въезде в страны Балтии им придется ответить: чей Крым и рассказать о своем отношении к российскому террору в Украине.

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