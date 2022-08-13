Страны ЕС начинают реагировать на просьбу Украины остановить выдачу шенгенских виз для россиян. Сначала вероятность такого кардинального сценария выглядела низкой, но, как выяснилось, россияне успели надоесть многим европейским странам.

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Список стран, готовых перестать выдавать россиянам туристические визы, расширяется

Датское правительство готово пойти на отмену выдачи шенгенских виз для граждан страны-оккупанта. Об этом заявил министр иммиграции Дании Кааре Дибвада.

Он также заявил, что на такой шаг должен пойти весь ЕС, ведь разрешение выдачи виз россиянам хоть одной страной откроет им двери во все страны Евросоюза.

То, что предложила Эстония, разумно. Выступить с общеевропейским ответом. Но понятно, что если в Европе есть всего лишь одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Вот почему ЕС – это рамки, в которых это должно быть сделано,

– сказал Дибвада.

За предложение закрыть россиянам границы ЕС выступила также и Литва.

Напомним, Эстония заявила, что ограничит въезд для россиян уже с 18 августа, а Чехия призывает Европейский Союз рассмотреть запрет на выдачу шенгенских виз россиянам уже в августе.

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