Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в 21:09. Удар нанесли примерно за час до этой публикации. Днем ранее система противовоздушной обороны смогла сбить ракету в районе Южноукраинской АЭС.
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Ракета разорвалась в одном из районов Николаева.
Третья воздушная тревога за сутки началась в Николаевской области практически в момент, когда жители услышали первые взрывы. К сожалению, во время нее получил ранения по меньшей мере один человек.
Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия,
– написал глава Николаева.
На месте взрыва ракеты работают экстренные службы. Пока не сообщают, какие именно повреждения есть в доме, поэтому количество пострадавших может возрасти.
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