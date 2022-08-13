Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Захватчики били по населенным пунктам из разных видов оружия.

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В Сумской области зафиксировали 223 вражеских прилета

Живицкий рассказал, что 13 августа россияне совершили 15 обстрелов 8 пограничных общин области:

Шалыгинской,

Хотинской,

Белопольской,

Зноб-Новгородской,

Эсманской,

Новослободской,

Буринской,

Великописаревской.

Зафиксировано 223 прилета. К счастью, потерь среди людей нет. Но снова есть разрушение и раненый скот,

– добавил глава ОВА.

В Шалыгинской общине обстрел начался в 8:30. Там произошло 12 прилетов из ствольной артиллерии.

В свою очередь, в Хотинской общине первый обстрел произошел в 8:10 – россияне били из пулеметов и минометов, 8 прилетов. Уже после 9:00 было еще 6 прилетов из минометов, затем еще 2, а также пулеметные очереди, а в 9:50 – еще 20 минометных прилетов.

"Продолжился обстрел общины около 11:00: 4 прилета. Во второй половине дня, минометный обстрел (17 прилетов) был уже с последствиями: после 14:00 в результате обстрела получило частичные повреждения домохозяйство: разбиты крыша, пластиковые окна, двери дома и ворота; в селе разбит водопровод, порваны электросети. Последствия будут устранены как можно быстрее", – рассказал Живицкий.

В Зноб-Новгородской общине обстрел из ствольной артиллерии начался с 9:30 - 48 прилетов.

️ Белопольскую общину с 10:30 россияне обстреливали из минометов – 10 прилетов. Около 11:00 был обстрел из САУ – 9 прилетов.

️З 10:13 проходил артобстрел Новослободской общины – 24 прилета. С 18:43 в результате 21 прилета из ствольной артиллерии по окрестностям села Мануховка повреждения получила линия электропередач – часть села осталась без электроснабжения. Кроме этого, ранения получили теленок, пасшийся на поле.

️З 15:28 в Эсманской общине зафиксировали ракетный обстрел из РСЗО "Град" - 15 прилетов.

В свою очередь, в Великописаревской общине с 16:35 проходил минометный обстрел – 12 прилетов.

️ Также с 18:40 с территории россии произвели артиллерийский обстрел Буринской общины.

Смотрите фото последствий обстрелов в селе Беловоды, Хотинской общины / Фото Дмитрия Живицкого

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