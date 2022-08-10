О последствиях очередных обстрелов Сумщины рассказал председатель ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что на этот раз враг бил из артиллерии.

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Часть населенных пунктов – без газоснабжения

После удара оккупантов был поврежден газопровод на территории Хотинской общины. В настоящее время часть населенных пунктов осталась без газоснабжения. Сейчас ремонтные бригады делают все, чтобы быстро устранить аварийную ситуацию.

По Хотинской общине били из артиллерии

Об угрозе артиллерийских обстрелов Дмитрий Живицкий сообщил около 15:00. Он отметил, что опасность – для сел Верхнее и Нижнее Песчаное, Стецьковка. Глава ОВА призвал местных жителей немедленно пройти в укрытие.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что в Сумской области готовят к отопительному сезону передвижные котельные. Надеются, что несмотря на частые обстрелы, это позволит избежать перебоев с отоплением.

Обстрелы Сумской области: последние новости

Накануне враг обстрелял одно из пограничных сел Шосткинского района. Погибла женщина, которая в это время ехала на велосипеде.

7 августа регион обстреливали из разных видов оружия. В результате вспыхнул пожар. Частично разрушены ангары и фермерское хозяйство.

6 августа россияне били по территории области более 60 раз. Снаряды повредили электросеть, а также один из них попал прямо в жилой дом.

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