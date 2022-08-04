В Харькове начали устанавливать мобильные котельные, которые позволят избежать перебоев с отоплением в жилых домах. Об этом в эфире телемарафона сообщили корреспонденты, сообщает 24 канал.

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Какая ситуация с отопительным сезоном в Харькове

В настоящее время уже установили 9 мобильных котельных, а всего запланировано 17. Кроме того, обсуждают вопрос, можно ли закупить дополнительные котельные.

В целом городской голова Харькова Игорь Терехов рассказывал, что в городе активно готовятся к отопительному сезону в таких сложных условиях, однако цель оккупантов – тепловые сети, водопроводы, а жилищный фонд Харькова испытал серьезные разрушения,

– подчеркнула корреспондентка.

Она добавила, что самая большая проблема – нехватка рук, чтобы забивать окна во всех разрушенных домах, чтобы разбирать завалы и утеплять дома. Поэтому коммунальщики активно работают с волонтерами и вовлекают их в эти работы.

Важно отметить, что в общинах региона могут быть проблемы с отоплением, вероятно, газа не будет, поэтому необходимо закупать дрова, и городской совет в этом помогает.

Что с отоплением в Сумах

Как рассказала заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Елена Бойко, в Сумах активно готовятся к достаточно сложному отопительному сезону.

Приграничные населенные пункты под постоянными обстрелами. Горячей точкой является централизованное отопление, например Ахтырская ТЭЦ, которую разрушили российские оккупанты.

По словам Бойко, сейчас готовятся три больших проекта, которые позволят запустить Ахтырскую ТЭЦ.

"Тепло будет запущено в Ахтырке 100%. Сумщина – специфический регион. У нас очень многие пользуются альтернативными видами топлива, поэтому для нас эта проблема остро не стоит, но мы продолжаем работать", – добавила заместитель председателя Сумской облгосадминистрации.

Отопительный сезон в Украине:

Из-за боевых действий и сложной экономической ситуации эта зима будет одной из самых сложных в истории нашего государства. Правительство уже готовится к тому, чтобы мы пережили её. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что власть готова к любым сценариям развития событий. Речь идет о достаточном количестве запасов газа, запасах угля, готовности энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовке к экстренным ситуациям.

Уже стало известно, какой минимальный уровень тепла в домах должен быть в зимнем сезоне 2022 – 2023 – по меньшей мере до уровня +18 градусов. И все, конечно же, будет зависеть от погодных условий.

Денис Шмыгаль также заверил, что цена на газ будет фиксированной во избежание повышения тарифов для населения – до 31 мая 2023 года.

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