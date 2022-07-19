Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, цена газа в Украине останется фиксированной до 31 мая 2023 года.

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"Нефтегаз" будет поставлять голубое топливо по фиксированной цене

Денис Шмыгаль заявил, что "Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла по фиксированной цене, которая составляет 7,40 гривны за кубометр. Такая цена установлена для всех теплокоммунэнерго. Это позволит органам местных властей не повышать тарифы на тепло и горячую воду для украинцев.

Фиксированная цена на газ остается до 31 мая 2023 года,

– заявил Денис Шмыгаль.

Россия пытается истощить Украину и всю Европу

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас Россия перешла к истощению Украины и Европы путем блокирования портов, уничтожения нашей критической инфраструктуры и искусственного создания энергетического кризиса в Европе.

Шмыгаль отметил, что такими действиями оккупанты хотят шантажировать международных партнеров Украины, чтобы те из-за голода и холода давили на нашу страну и побуждали нас к капитуляции.

Глава правительства отметил, что из-за такой российской стратегии наша страна должна делать все необходимое для усиления собственной устойчивости и быть готовыми к разным сценариям.

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