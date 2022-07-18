Все из-за того, что компании, которые доставляли газ, не смогли договориться с "Нафтогазом" о поставках по относительно дешевым ценам. Поэтому и потеряли возможность обслуживать украинцев.
Теперь 97,6% потребителей получают газ от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
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Где получить счет за июнь
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- письмом на электронную почту;
- распечатать в терминалах самообслуживания EasyPay;
- Укрпочтой после 20 числа текущего месяца только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Как заплатить за газ
Онлайн:
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- через сайты и мобильные приложения банков;
- с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Оффлайн:
- через платежные терминалы самообслуживания;
- в любом отделении банка;
- через отделение Укрпочты или Новой почты.
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